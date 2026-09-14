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SIX-Handel im Blick 14.09.2026 12:26:15

Börse Zürich: SMI mit positivem Vorzeichen

Börse Zürich: SMI mit positivem Vorzeichen

Der SMI zeigt derzeit eine positive Tendenz.

Um 12:08 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 1.11 Prozent stärker bei 13’928.34 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.577 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.405 Prozent stärker bei 13’831.04 Punkten in den Handel, nach 13’775.27 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13’929.83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13’829.94 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 14.08.2026, wurde der SMI mit 14’390.67 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Wert von 13’708.02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der SMI mit 12’193.86 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.14 Prozent. Bei 14’669.51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 4.68 Prozent auf 360.30 CHF), Givaudan (+ 2.94 Prozent auf 3’257.00 CHF), Novartis (+ 2.71 Prozent auf 115.08 CHF), Nestlé (+ 2.00 Prozent auf 79.09 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1.83 Prozent auf 216.50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4.22 Prozent auf 75.34 CHF), UBS (-1.57 Prozent auf 43.86 CHF), Sika (-1.41 Prozent auf 182.40 CHF), Amrize (-1.36 Prozent auf 32.71 CHF) und Holcim (-1.22 Prozent auf 69.58 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’199’239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 289.423 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Mit 7.04 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’625.89 16.02 SX7BOU
Short 14’748.92 13.99 S3BCYU
Short 15’292.31 8.97 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’946.67 14.09.2026 13:11:36
Long 13’327.30 19.40 SXBKNU
Long 13’056.07 13.99 SU3B7U
Long 12’472.79 8.83 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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