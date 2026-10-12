SMI 998089 / CH0009980894
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12.10.2026 12:26:29
Börse Zürich: SMI im Plus
Aktuell zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.
Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.28 Prozent stärker bei 13’826.52 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.583 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.435 Prozent auf 13’847.40 Punkte an der Kurstafel, nach 13’787.40 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13’817.23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13’867.19 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, notierte der SMI bei 13’775.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SMI mit 14’235.09 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 12’481.41 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4.37 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im SMI
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Galderma (+ 1.21 Prozent auf 166.95 CHF), Swiss Re (+ 1.11 Prozent auf 145.60 CHF), Swiss Life (+ 0.77 Prozent auf 890.40 CHF), Zurich Insurance (+ 0.63 Prozent auf 579.60 CHF) und Logitech (+ 0.59 Prozent auf 82.46 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Sika (-0.32 Prozent auf 173.25 CHF), Givaudan (-0.26 Prozent auf 3’431.00 CHF), Richemont (-0.21 Prozent auf 169.95 CHF), Holcim (-0.09 Prozent auf 63.44 CHF) und Nestlé (-0.08 Prozent auf 75.98 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SMI
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 638’508 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 305.902 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.65 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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