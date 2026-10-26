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SMI aktuell 26.10.2026 15:58:21

Börse Zürich: SMI im Aufwind

Börse Zürich: SMI im Aufwind

Das macht der SMI nachmittags.

Der SMI springt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.40 Prozent auf 14’519.62 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 1.663 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0.069 Prozent höher bei 14’472.32 Punkten, nach 14’462.36 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’462.03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14’539.10 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 13’945.71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 14’327.20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 12’568.18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9.60 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Sandoz (+ 2.38 Prozent auf 82.58 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.24 Prozent auf 69.30 CHF), Partners Group (+ 1.37) Prozent auf 634.60 CHF), Roche (+ 1.30 Prozent auf 396.00 CHF) und Geberit (+ 1.10 Prozent auf 570.40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Sika (-2.36 Prozent auf 175.95 CHF), Givaudan (-1.23 Prozent auf 3’944.00 CHF), Nestlé (-0.72 Prozent auf 83.10 CHF), Novartis (-0.56 Prozent auf 127.28 CHF) und Swiss Re (-0.23 Prozent auf 154.10 CHF).

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1’570’585 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 336.260 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 7.28 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’576.18 13.77 SJB42U
Long 12’995.26 8.87 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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