SMI 998089 / CH0009980894
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10.09.2026 12:26:19
Börse Zürich: SMI fällt am Mittag zurück
Kaum bewegt zeigt sich der SMI am vierten Tag der Woche.
Am Donnerstag gibt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0.04 Prozent auf 13’798.76 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.616 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.155 Prozent höher bei 13’826.03 Punkten, nach 13’804.70 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SMI bei 13’849.33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13’757.97 Punkten.
So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 3.05 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14’633.70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, notierte der SMI bei 13’463.33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, lag der SMI bei 12’217.46 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 4.16 Prozent. Bei 14’669.51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SMI-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Swiss Re (+ 1.53 Prozent auf 136.40 CHF), Novartis (+ 1.47 Prozent auf 113.30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.81 Prozent auf 212.50 CHF), Holcim (+ 0.78 Prozent auf 72.10 CHF) und Lonza (+ 0.71 Prozent auf 541.80 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Alcon (-1.68 Prozent auf 54.96 CHF), Richemont (-1.37 Prozent auf 172.70 CHF), UBS (-1.01 Prozent auf 44.12 CHF), Roche (-0.89 Prozent auf 344.60 CHF) und Givaudan (-0.81 Prozent auf 3’170.00 CHF) unter Druck.
SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’028’567 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 296.223 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SMI-Werte
Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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