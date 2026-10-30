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30.10.2026 09:28:15
Börse Zürich: SMI bewegt sich zum Start im Plus
Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SMI auch aktuell aufwärts.
Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.27 Prozent fester bei 14’796.96 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.687 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.464 Prozent fester bei 14’825.31 Punkten in den Freitagshandel, nach 14’756.86 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14’833.14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14’785.81 Einheiten.
SMI-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 2.24 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 13’830.34 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der SMI auf 14’392.49 Punkte taxiert. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 30.10.2025, mit 12’309.63 Punkten bewertet.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11.70 Prozent zu Buche. Bei 14’861.53 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12’053.51 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im SMI
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Swiss Re (+ 1.46 Prozent auf 153.05 CHF), Givaudan (+ 1.05 Prozent auf 3’957.00 CHF), Nestlé (+ 1.04 Prozent auf 83.67 CHF), Novartis (+ 0.89 Prozent auf 133.48 CHF) und Lonza (+ 0.87 Prozent auf 646.40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Logitech (-3.33 Prozent auf 78.94 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.32 Prozent auf 71.42 CHF), UBS (-0.91 Prozent auf 39.35 CHF), Holcim (-0.46 Prozent auf 69.52 CHF) und Alcon (+ 0.10 Prozent auf 58.82 CHF).
Die meistgehandelten SMI-Aktien
Aktuell weist die Nestlé-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 767’489 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 347.353 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.94 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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