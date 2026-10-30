Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’811 0.4%  SPI 20’847 0.3%  Dow 51’770 -1.1%  DAX 25’818 -0.9%  Euro 0.9257 0.6%  EStoxx50 6’131 -1.2%  Gold 3’875 -3.7%  Bitcoin 63’291 -1.5%  Dollar 0.8250 0.0%  Öl 117.6 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Quantencomputer als Bitcoin-Risiko: Was Coinbase jetzt plant und was Anleger wissen sollten
Erste Schätzungen: Ballard Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tail Risk Absicherung: Strategien zum Schutz vor extremen Marktbewegungen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 44: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Rohöl & Zinsen: Tudor Jones warnt vor neuem Inflations- und Zinsschock durch den Ölpreis
Suche...

Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SMI-Kursverlauf 30.10.2026 09:28:15

Börse Zürich: SMI bewegt sich zum Start im Plus

Börse Zürich: SMI bewegt sich zum Start im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SMI auch aktuell aufwärts.

Logitech
78.59 CHF -3.60%
Kaufen Verkaufen

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.27 Prozent fester bei 14’796.96 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.687 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.464 Prozent fester bei 14’825.31 Punkten in den Freitagshandel, nach 14’756.86 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’833.14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14’785.81 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 2.24 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 13’830.34 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der SMI auf 14’392.49 Punkte taxiert. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 30.10.2025, mit 12’309.63 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11.70 Prozent zu Buche. Bei 14’861.53 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12’053.51 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Swiss Re (+ 1.46 Prozent auf 153.05 CHF), Givaudan (+ 1.05 Prozent auf 3’957.00 CHF), Nestlé (+ 1.04 Prozent auf 83.67 CHF), Novartis (+ 0.89 Prozent auf 133.48 CHF) und Lonza (+ 0.87 Prozent auf 646.40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Logitech (-3.33 Prozent auf 78.94 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.32 Prozent auf 71.42 CHF), UBS (-0.91 Prozent auf 39.35 CHF), Holcim (-0.46 Prozent auf 69.52 CHF) und Alcon (+ 0.10 Prozent auf 58.82 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 767’489 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 347.353 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.94 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2778 16.06.2028 157231705
Long 12.2813 18.12.2026 126107934
Long 3929.9998 18.12.2026 130135399
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.0179 19.03.2027 155830637
Short 11.2286 17.09.2027 160910911
Short 3929.9998 20.11.2026 160008201
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4151 10.59 154811468
Long 12.2813 5.16 158245266
Long 23.1176 1.11 160676432
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.4157 18.87 161119309
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 - 161595203
Long 8 - 161595204
Long 12 - 161595205
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
SMI-Daten in Realtime
Alle SMI-Werte

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
20.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
16.10.26 Givaudan Halten DZ BANK
16.10.26 Givaudan Neutral UBS AG
16.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
14.10.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

31.10.26 Logo WHS Kostenlose Aktienanalyse: So funktioniert der 360-Aktienreport
30.10.26 SMI setzt neue Bestmarke
30.10.26 Marktüberblick: Quartalszahlen sorgen für Bewegung
30.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hält die Unterstützung?
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: Erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SBBH9U
Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.73 SOE7BU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

ABB am 30.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag
Aktien New York Schluss: Dow stabil - Nasdaq schwach wegen KI-Ängsten
Aktien New York Ausblick: Verluste nach Rekorden und wieder höheren Ölpreisen
Aktien New York: Leichte Verluste - Ölpreise und Stimmungsdaten belasten
Aktien New York Ausblick: Anleger vorsichtig - Euroländer bremsen Risikoappetit
Aktien New York: Unerwartet hohe Inflation belastet Techwerte

Top-Rankings

Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 44: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 14’810.66 0.36%