Börse Zürich: SMI beendet den Handel mit Gewinnen

Am Montag kletterte der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0.75 Prozent auf 13’878.54 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.577 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.405 Prozent auf 13’831.04 Punkte an der Kurstafel, nach 13’775.27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 13’998.88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13’829.94 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 14.08.2026, stand der SMI noch bei 14’390.67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, mit 13’708.02 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, stand der SMI bei 12’193.86 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Roche (+ 5.00 Prozent auf 361.40 CHF), Nestlé (+ 2.14 Prozent auf 79.20 CHF), Alcon (+ 1.89 Prozent auf 55.00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.69 Prozent auf 216.20 CHF) und Novartis (+ 1.68 Prozent auf 113.92 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4.09 Prozent auf 75.44 CHF), UBS (-2.76 Prozent auf 43.33 CHF), Holcim (-2.47 Prozent auf 68.70 CHF), Sika (-2.24 Prozent auf 180.85 CHF) und Amrize (-2.05 Prozent auf 32.48 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 4’837’721 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 289.423 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 7.04 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch