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Marktbericht 28.10.2026 15:58:22

Börse Zürich: SMI am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone

Börse Zürich: SMI am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone

Kaum bewegt zeigt sich der SMI am Nachmittag.

Logitech
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Um 15:41 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0.03 Prozent auf 14’602.25 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.676 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.577 Prozent auf 14’513.44 Punkte an der Kurstafel, nach 14’597.63 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’621.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14’489.92 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0.898 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 28.09.2026, den Wert von 13’942.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der SMI 14’571.33 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der SMI noch bei 12’360.15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.23 Prozent nach oben. 14’669.51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 1.48 Prozent auf 645.00 CHF), Novartis (+ 1.43 Prozent auf 130.62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.31 Prozent auf 72.44 CHF), Galderma (+ 1.00 Prozent auf 186.85 CHF) und Swiss Life (+ 0.93 Prozent auf 951.20 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Logitech (-9.66 Prozent auf 83.08 CHF), Sandoz (-2.80 Prozent auf 79.80 CHF), UBS (-1.13 Prozent auf 38.40 CHF), Geberit (-0.87 Prozent auf 571.60 CHF) und Givaudan (-0.66 Prozent auf 3’918.00 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’972’881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 343.860 Mrd. Euro den grössten Anteil.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11.02 erwartet. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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