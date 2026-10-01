Börse Zürich: SMI am Donnerstagmittag im Minus

Um 12:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 1.26 Prozent tiefer bei 13’655.48 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1.568 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.794 Prozent tiefer bei 13’720.53 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13’830.34 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13’620.75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 13’720.53 Einheiten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der SMI bereits um 2.70 Prozent nach. Der SMI stand vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 14’334.79 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 01.07.2026, den Wert von 14’114.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12’360.13 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.08 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14’669.51 Punkten. 12’053.51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.63 Prozent auf 79.92 CHF), Logitech (+ 0.57 Prozent auf 84.90 CHF), Amrize (-0.48 Prozent auf 31.22 CHF), Roche (-0.63 Prozent auf 346.90 CHF) und Alcon (-0.67 Prozent auf 53.62 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Richemont (-2.96 Prozent auf 173.80 CHF), UBS (-2.08 Prozent auf 39.45 CHF), Sandoz (-1.89 Prozent auf 69.52 CHF), Novartis (-1.67 Prozent auf 117.96 CHF) und Nestlé (-1.66 Prozent auf 74.76 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’603’720 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 293.432 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

SMI-Fundamentaldaten

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.53 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch