Börse Zürich: SLI zum Start stärker

Um 09:11 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 0.80 Prozent auf 2’233.87 Punkte. In den Dienstagshandel ging der SLI 0.537 Prozent höher bei 2’228.00 Punkten, nach 2’216.11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2’227.84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’233.90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’299.48 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 2’301.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2’038.42 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.85 Prozent zu. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Lonza (+ 2.30 Prozent auf 588.00 CHF), Sika (+ 1.89 Prozent auf 178.30 CHF), Sonova (+ 1.59 Prozent auf 255.60 CHF), Roche (+ 1.52 Prozent auf 354.20 CHF) und Novartis (+ 1.48 Prozent auf 118.20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Logitech (-0.57 Prozent auf 84.02 CHF), Schindler (-0.31 Prozent auf 259.40 CHF), VAT (-0.17 Prozent auf 708.40 CHF), Lindt (-0.13 Prozent auf 7’455.00 CHF) und Alcon (-0.04 Prozent auf 53.06 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 160’426 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 294.670 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch