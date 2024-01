Börse Zürich: SLI zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone

Um 09:10 Uhr klettert der SLI im SIX-Handel um 0.75 Prozent auf 1’774.16 Punkte. In den Handel ging der SLI 0.836 Prozent stärker bei 1’775.69 Punkten, nach 1’760.96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1’773.52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1’775.76 Punkten erreichte.

SLI-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 22.12.2023, wies der SLI einen Stand von 1’780.93 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der SLI einen Wert von 1’616.73 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, bei 1’751.54 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0.604 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1’789.06 Punkten. Bei 1’742.94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ams (+ 4.23 Prozent auf 2.07 CHF), Sandoz (+ 2.25 Prozent auf 28.65 CHF), UBS (+ 1.88 Prozent auf 25.45 CHF), Julius Bär (+ 1.70 Prozent auf 46.77 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.64 Prozent auf 35.86 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Logitech (-0.15 Prozent auf 81.96 CHF), Nestlé (+ 0.18 Prozent auf 97.61 CHF), Roche (+ 0.29 Prozent auf 244.80 CHF), Swisscom (+ 0.31 Prozent auf 512.60 CHF) und Swiss Re (+ 0.33 Prozent auf 98.08 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SLI auf

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 391’045 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 266.328 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch