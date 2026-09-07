Börse Zürich: SLI zeigt sich nachmittags schwächer

Am Montag bewegt sich der SLI um 15:40 Uhr via SIX 0.44 Prozent tiefer bei 2’289.33 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.944 Prozent auf 2’277.78 Punkte an der Kurstafel, nach 2’299.48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2’273.02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’292.02 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der SLI einen Wert von 2’336.65 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 2’136.08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der SLI einen Wert von 2’027.15 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6.43 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 2.58 Prozent auf 628.40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.90 Prozent auf 79.24 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.23 Prozent auf 213.90 CHF), Amrize (+ 1.04 Prozent auf 35.84 CHF) und Nestlé (+ 0.63 Prozent auf 78.80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Swiss Re (-2.73 Prozent auf 138.95 CHF), Novartis (-2.42 Prozent auf 126.44 CHF), Logitech (-2.28 Prozent auf 80.44 CHF), Partners Group (-2.24 Prozent auf 663.80 CHF) und Schindler (-2.23 Prozent auf 254.80 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1’515’296 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 301.812 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.69 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch