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17.11.2026 12:26:10
Börse Zürich: SLI zeigt sich am Dienstagmittag leichter
Derzeit ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.
Am Dienstag gibt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0.64 Prozent auf 2’416.24 Punkte nach. In den Handel ging der SLI 0.341 Prozent schwächer bei 2’423.48 Punkten, nach 2’431.78 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2’414.68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’425.82 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der SLI mit 2’306.78 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 2’304.26 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 2’038.21 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12.33 Prozent zu Buche. Bei 2’443.50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im SLI aktuell
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 0.77 Prozent auf 236.20 CHF), Swisscom (+ 0.21 Prozent auf 726.50 CHF), VAT (+ 0.00 Prozent auf 530.00 CHF), Zurich Insurance (-0.03 Prozent auf 658.40 CHF) und Swiss Re (-0.07 Prozent auf 152.80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Partners Group (-1.77 Prozent auf 644.80 CHF), Lindt (-1.52 Prozent auf 8’450.00 CHF), Swiss Life (-1.51 Prozent auf 978.80 CHF), UBS (-1.46 Prozent auf 39.82 CHF) und Galderma (-1.07 Prozent auf 188.95 CHF) unter Druck.
Die teuersten SLI-Unternehmen
Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 664’977 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 348.470 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.71 erwartet. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.05 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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