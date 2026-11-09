Börse Zürich: SLI steigt zum Ende des Montagshandels

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0.82 Prozent höher bei 2’398.64 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.062 Prozent auf 2’377.74 Punkte an der Kurstafel, nach 2’379.22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’400.28 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’376.14 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’219.11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Wert von 2’336.65 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 2’005.87 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 11.51 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’433.53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Julius Bär (+ 3.56 Prozent auf 70.32 CHF), Sika (+ 3.29 Prozent auf 191.35 CHF), Roche (+ 2.77 Prozent auf 401.10 CHF), VAT (+ 2.67 Prozent auf 530.40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.42 Prozent auf 68.60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Kühne + Nagel International (-2.59 Prozent auf 229.40 CHF), Swisscom (-1.25 Prozent auf 711.00 CHF), Swiss Re (-1.12 Prozent auf 150.25 CHF), Sonova (-0.76 Prozent auf 285.80 CHF) und Lonza (-0.60 Prozent auf 659.40 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3’135’635 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 339.785 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10.97 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch