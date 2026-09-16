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SLI im Fokus 16.09.2026 17:58:17

Börse Zürich: SLI schliesst im Plus

Börse Zürich: SLI schliesst im Plus

So bewegte sich der SLI am Mittwoch zum Handelsende.

Kühne + Nagel International
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Der SLI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0.40 Prozent höher bei 2’220.49 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0.088 Prozent leichter bei 2’209.80 Punkten, nach 2’211.75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2’209.50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’222.01 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0.229 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 2’318.31 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’203.07 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der SLI 1’984.46 Punkte auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.23 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell VAT (+ 2.99 Prozent auf 586.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.06 Prozent auf 78.26 CHF), Sonova (+ 1.84 Prozent auf 232.40 CHF), Sika (+ 1.70 Prozent auf 182.80 CHF) und Swiss Life (+ 1.05 Prozent auf 922.20 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Partners Group (-0.90 Prozent auf 619.40 CHF), Straumann (-0.81 Prozent auf 95.18 CHF), Swiss Re (-0.50 Prozent auf 139.30 CHF), Kühne + Nagel International (-0.41 Prozent auf 217.30 CHF) und Nestlé (-0.30 Prozent auf 77.66 CHF).

Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’187’168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 304.271 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
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