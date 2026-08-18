Börse Zürich: SLI notiert letztendlich im Minus

Der SLI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0.29 Prozent tiefer bei 2’297.53 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0.246 Prozent schwächer bei 2’298.59 Punkten, nach 2’304.26 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’290.29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2’302.97 Einheiten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der SLI bei 2’298.35 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’107.04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der SLI einen Wert von 1’998.99 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6.81 Prozent. Bei 2’352.31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten verzeichnet.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Alcon (+ 2.48 Prozent auf 60.34 CHF), Sonova (+ 1.84 Prozent auf 243.40 CHF), Novartis (+ 1.75) Prozent auf 125.56 CHF), Roche (+ 1.35 Prozent auf 360.90 CHF) und Swiss Re (+ 0.68 Prozent auf 141.40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen VAT (-4.60 Prozent auf 614.40 CHF), Amrize (-3.01 Prozent auf 36.13 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.94 Prozent auf 80.56 CHF), Logitech (-2.71 Prozent auf 80.32 CHF) und Holcim (-2.24 Prozent auf 69.72 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’640’725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 300.813 Mrd. Euro heraus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.37 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch