Börse Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Minus

Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 1.43 Prozent schwächer bei 1’969.31 Punkten. In den Handel ging der SLI 1.56 Prozent schwächer bei 1’966.71 Punkten, nach 1’997.80 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1’963.75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1’977.25 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 2.11 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1’919.55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1’948.79 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1’743.75 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 11.67 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’023.54 Punkte. Bei 1’742.94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Zurich Insurance (+ 0.04 Prozent auf 496.70 CHF), SGS SA (+ 0.00 Prozent auf 94.32 CHF), Sonova (-0.03 Prozent auf 298.40 CHF), Givaudan (-0.34 Prozent auf 4’399.00 CHF) und Swisscom (-0.37 Prozent auf 543.00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Richemont (-5.95 Prozent auf 124.80 CHF), Logitech (-4.93 Prozent auf 72.54 CHF), Swatch (I) (-3.66 Prozent auf 168.55 CHF), VAT (-3.51 Prozent auf 409.80 CHF) und Temenos (-3.40 Prozent auf 55.35 CHF).

Welche SLI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’622’359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 248.503 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Julius Bär-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.58 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch