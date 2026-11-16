Börse Zürich: SLI nachmittags im Plus

Im SLI geht es im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.63 Prozent aufwärts auf 2’439.29 Punkte. In den Handel ging der SLI 0.309 Prozent fester bei 2’431.43 Punkten, nach 2’423.95 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’430.95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2’443.50 Einheiten.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 16.10.2026, stand der SLI noch bei 2’306.78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der SLI einen Wert von 2’318.31 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 2’051.84 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.40 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’443.50 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 3.57 Prozent auf 175.50 CHF), Alcon (+ 1.86 Prozent auf 62.50 CHF), Novartis (+ 1.63 Prozent auf 136.24 CHF), Straumann (+ 1.40 Prozent auf 108.70 CHF) und Roche (+ 1.28 Prozent auf 409.90 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Amrize (-1.51 Prozent auf 33.96 CHF), Geberit (-1.11 Prozent auf 589.20 CHF), VAT (-0.82 Prozent auf 529.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.74 Prozent auf 69.44 CHF) und Sika (-0.73 Prozent auf 190.55 CHF).

Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’036’436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 348.395 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch