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SLI im Blick 27.10.2026 15:58:13

Börse Zürich: SLI nachmittags im Aufwind

Börse Zürich: SLI nachmittags im Aufwind

Für den SLI geht es am Nachmittag aufwärts.

Roche
397.41 CHF 0.40%
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Am Dienstag bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0.26 Prozent fester bei 2’343.06 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.067 Prozent tiefer bei 2’335.43 Punkten, nach 2’337.00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’346.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’329.31 Zählern.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, notierte der SLI bei 2’245.45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bewegte sich der SLI bei 2’291.12 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’040.84 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.93 Prozent nach oben. Bei 2’352.31 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.04 Prozent auf 71.10 CHF), VAT (+ 1.88 Prozent auf 584.40 CHF), Helvetia Baloise (+ 1.13 Prozent auf 215.60 CHF), Amrize (+ 1.07 Prozent auf 32.92 CHF) und Logitech (+ 1.07 Prozent auf 92.18 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Galderma (-1.96 Prozent auf 187.15 CHF), Swiss Re (-0.91 Prozent auf 152.50 CHF), Sika (-0.88 Prozent auf 174.65 CHF), Lindt (-0.72 Prozent auf 8’260.00 CHF) und Nestlé (-0.39 Prozent auf 83.40 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2’242’054 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 341.410 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 7.23 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’985.71 19.92 SSTYBU
Long 13’668.55 13.98 SKBVGU
Long 13’063.79 8.87 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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