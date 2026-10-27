|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|SLI im Blick
|
27.10.2026 15:58:13
Börse Zürich: SLI nachmittags im Aufwind
Für den SLI geht es am Nachmittag aufwärts.
Am Dienstag bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0.26 Prozent fester bei 2’343.06 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.067 Prozent tiefer bei 2’335.43 Punkten, nach 2’337.00 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’346.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’329.31 Zählern.
SLI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, notierte der SLI bei 2’245.45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bewegte sich der SLI bei 2’291.12 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’040.84 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.93 Prozent nach oben. Bei 2’352.31 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.04 Prozent auf 71.10 CHF), VAT (+ 1.88 Prozent auf 584.40 CHF), Helvetia Baloise (+ 1.13 Prozent auf 215.60 CHF), Amrize (+ 1.07 Prozent auf 32.92 CHF) und Logitech (+ 1.07 Prozent auf 92.18 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Galderma (-1.96 Prozent auf 187.15 CHF), Swiss Re (-0.91 Prozent auf 152.50 CHF), Sika (-0.88 Prozent auf 174.65 CHF), Lindt (-0.72 Prozent auf 8’260.00 CHF) und Nestlé (-0.39 Prozent auf 83.40 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SLI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2’242’054 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 341.410 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 7.23 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novartis AG
|
17:58
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
17:58
|Gewinne in Zürich: SPI klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
17:58
|SLI aktuell: Börsianer lassen SLI zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
16:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Zürich: Anleger lassen SPI am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich: SLI nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
15:05
|Novartis stoppt Spätphasen-Studie für Remibrutinib bei Myasthenia gravis (Dow Jones)
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu VAT
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’345.67
|0.37%
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI schliesst höher -- DAX schlussendlich in Grün -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte Gewinne verzeichnen, während der deutsche Leitindex zulegte. Der US-Leitindex bewegt sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.