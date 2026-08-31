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Index-Performance 31.08.2026 12:26:21

Börse Zürich: SLI gibt mittags nach

Börse Zürich: SLI gibt mittags nach

Der SLI verzeichnet am Montagmittag Verluste.

Roche
355.71 CHF -1.10%
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Um 12:09 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0.38 Prozent schwächer bei 2’303.14 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2’306.86 Zählern und damit 0.224 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2’312.04 Punkte).

Im Tagestief notierte der SLI bei 2’303.07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2’312.75 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Der SLI wurde am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, mit 2’289.83 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Stand von 2’160.78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, einen Stand von 2’006.14 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.07 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Lindt (+ 0.46 Prozent auf 8’755.00 CHF), Logitech (+ 0.38 Prozent auf 80.18 CHF), Swisscom (+ 0.32 Prozent auf 631.00 CHF), Amrize (+ 0.28 Prozent auf 36.00 CHF) und Sika (+ 0.26 Prozent auf 193.50 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Holcim (-1.48 Prozent auf 71.94 CHF), Galderma (-1.32 Prozent auf 168.70 CHF), Sonova (-1.19 Prozent auf 231.60 CHF), Sandoz (-1.10 Prozent auf 68.14 CHF) und Roche (-0.98 Prozent auf 355.20 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 735’190 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 304.414 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Werte

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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