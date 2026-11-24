Am Dienstag verbucht der SLI um 12:09 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0.20 Prozent auf 2’364.59 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.159 Prozent fester bei 2’373.13 Punkten in den Handel, nach 2’369.36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2’375.59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2’361.85 Punkten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 2’325.30 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der SLI noch bei 2’314.36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der SLI bei 2’040.27 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.93 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’443.50 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (+ 1.14 Prozent auf 710.50 CHF), Swiss Re (+ 0.96 Prozent auf 152.25 CHF), Nestlé (+ 0.86 Prozent auf 85.61 CHF), Straumann (+ 0.83 Prozent auf 109.00 CHF) und Schindler (+ 0.62 Prozent auf 291.60 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Kühne + Nagel International (-1.99 Prozent auf 221.30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.55 Prozent auf 67.26 CHF), Sandoz (-1.52 Prozent auf 81.74 CHF), Galderma (-1.36 Prozent auf 185.15 CHF) und Julius Bär (-0.87 Prozent auf 63.66 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 620’808 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 343.676 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.41 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch