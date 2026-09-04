Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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04.09.2026 09:28:15
Börse Zürich: SLI beginnt Handel im Plus
So bewegt sich der SLI am Morgen.
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.05 Prozent stärker bei 2’304.59 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0.002 Prozent fester bei 2’303.42 Punkten, nach 2’303.38 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2’301.54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’304.85 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0.098 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, betrug der SLI-Kurs 2’315.68 Punkte. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’130.64 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der SLI 2’026.99 Punkte auf.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.14 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Amrize (+ 1.72 Prozent auf 35.41 CHF), Richemont (+ 1.23 Prozent auf 185.90 CHF), VAT (+ 1.21 Prozent auf 603.20 CHF), Partners Group (+ 0.55 Prozent auf 689.20 CHF) und Lindt (+ 0.53 Prozent auf 8’570.00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Kühne + Nagel International (-2.19 Prozent auf 209.50 CHF), Novartis (-0.58 Prozent auf 130.56 CHF), Sandoz (-0.54 Prozent auf 69.98 CHF), Lonza (-0.34 Prozent auf 580.00 CHF) und Swisscom (-0.32 Prozent auf 631.00 CHF).
Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 196’623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 295.721 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick
Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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