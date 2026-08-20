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SLI-Performance im Fokus 20.08.2026 09:28:09

Börse Zürich: SLI beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Börse Zürich: SLI beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Der SLI knüpft am Donnerstag an seine Vortagesgewinne an.

Kühne + Nagel International
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Um 09:10 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0.10 Prozent auf 2’306.18 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.053 Prozent auf 2’305.09 Punkte an der Kurstafel, nach 2’303.88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2’304.76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’307.15 Punkten verzeichnete.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 0.253 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der SLI bei 2’282.80 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 2’136.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’023.28 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.22 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Givaudan (+ 0.72 Prozent auf 3’216.00 CHF), Holcim (+ 0.61 Prozent auf 69.82 CHF), Lonza (+ 0.59) Prozent auf 582.60 CHF), Sonova (+ 0.58 Prozent auf 243.20 CHF) und Geberit (+ 0.46 Prozent auf 568.80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Logitech (-1.94 Prozent auf 78.74 CHF), Partners Group (-0.61 Prozent auf 715.80 CHF), Swiss Re (-0.50 Prozent auf 139.45 CHF), Kühne + Nagel International (-0.47 Prozent auf 211.40 CHF) und Sika (-0.32 Prozent auf 184.55 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 108’865 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307.560 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.47 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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