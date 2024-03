Börse Zürich in Rot: SPI verliert letztendlich

Am Montag schloss der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 14’927.02 Punkten ab. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.956 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14’922.25 Zählern und damit 0.107 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14’938.20 Punkte).

Bei 14’859.56 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 14’929.16 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, den Stand von 14’676.63 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 04.12.2023, den Stand von 14’310.28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, notierte der SPI bei 14’436.45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 2.45 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 15’005.61 Punkten. Bei 14’455.60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit ObsEva (+ 45.45 Prozent auf 0.02 CHF), Kinarus (+ 8.00 Prozent auf 0.01 CHF), HIAG Immobilien (+ 7.26 Prozent auf 76.80 CHF), Bossard (+ 4.73 Prozent auf 210.50 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 3.33 Prozent auf 0.62 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Meyer Burger (-12.37 Prozent auf 0.07 CHF), Idorsia (-11.05 Prozent auf 1.77 CHF), Kudelski (-6.57 Prozent auf 1.35 CHF), Leonteq (-4.15 Prozent auf 27.75 CHF) und SHL Telemedicine (-3.70 Prozent auf 5.20 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 27’036’989 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 253.313 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Die Orascom Development-Aktie hat mit 4.65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die mobilezone-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch