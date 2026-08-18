Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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18.08.2026 17:58:12
Börse Zürich in Rot: SPI sackt letztendlich ab
So performte der SPI letztendlich.
Am Dienstag beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.10 Prozent) bei 20’161.57 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.496 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.130 Prozent auf 20’155.02 Punkte an der Kurstafel, nach 20’181.31 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 20’085.94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20’185.18 Einheiten.
So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 20’156.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der SPI einen Stand von 18’716.55 Punkten auf. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 16’770.93 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.52 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI
Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Curatis (+ 10.50 Prozent auf 20.00 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 9.96 Prozent auf 59.60 CHF), Medartis (+ 6.37 Prozent auf 93.50 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 3.77 Prozent auf 16.50 CHF) und Villars SA (+ 3.42 Prozent auf 605.00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Huber + Suhner (-11.35 Prozent auf 180.40 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-10.02 Prozent auf 29.20 CHF), MindMaze Therapeutics (-9.89 Prozent auf 0.21 CHF), ams-OSRAM (-6.49 Prozent auf 18.29 CHF) und EvoNext (-6.42 Prozent auf 2.48 CHF).
SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2’640’725 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 306.489 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder
Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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