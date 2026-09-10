Börse Zürich in Rot: SPI fällt am Donnerstagmittag zurück

Am Donnerstag notiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0.03 Prozent tiefer bei 19’504.53 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.437 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.185 Prozent auf 19’546.48 Punkte an der Kurstafel, nach 19’510.45 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19’448.62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19’567.41 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 2.44 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wurde der SPI mit 20’585.70 Punkten berechnet. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 19’010.52 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16’950.46 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 6.92 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Medmix (+ 3.67 Prozent auf 9.03 CHF), BACHEM (+ 2.71 Prozent auf 79.55 CHF), Addex Therapeutics (+ 2.40 Prozent auf 0.03 CHF), Burkhalter (+ 2.37 Prozent auf 121.00 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2.28 Prozent auf 19.25 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Perrot Duval SA (-9.48 Prozent auf 105.00 CHF), Molecular Partners (-5.78 Prozent auf 3.26 CHF), Adval Tech (-5.16 Prozent auf 40.40 CHF), SHL Telemedicine (-4.67 Prozent auf 1.02 CHF) und Xlife Sciences (-4.42 Prozent auf 14.05 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1’028’567 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 301.885 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.77 Prozent.

Redaktion finanzen.ch