Börse Zürich in Rot: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten

Letztendlich tendierte der SPI im SIX-Handel 0.79 Prozent schwächer bei 20’111.20 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.500 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.160 Prozent tiefer bei 20’238.17 Punkten in den Montagshandel, nach 20’270.57 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20’266.20 Punkte, das Tagestief hingegen 20’095.36 Zähler.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, lag der SPI-Kurs bei 20’161.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19’157.82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der SPI einen Stand von 16’907.81 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.25 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Gurit (+ 13.79 Prozent auf 48.70 CHF), Villars SA (+ 3.42 Prozent auf 605.00 CHF), Infracore SA (+ 2.95 Prozent auf 52.30 CHF), Banque Cantonale Vaudoise (+ 2.85 Prozent auf 129.70 CHF) und Arbonia (+ 2.20 Prozent auf 4.65 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Xlife Sciences (-8.45 Prozent auf 13.00 CHF), BioVersys (-7.46 Prozent auf 24.80 CHF), Idorsia (-7.40 Prozent auf 4.94 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-7.37 Prozent auf 19.60 CHF) und Curatis (-7.32 Prozent auf 19.00 CHF) unter Druck.

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’524’771 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 310.609 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie hat mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch