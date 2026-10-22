Börse Zürich in Rot: SPI am Donnerstagnachmittag leichter

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.16 Prozent leichter bei 20’479.12 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.566 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0.244 Prozent tiefer bei 20’461.41 Punkten, nach 20’511.44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20’500.81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’418.38 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1.34 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 19’804.44 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’091.25 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 22.10.2025, mit 17’351.42 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 12.26 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 28.85 Prozent auf 1.34 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 20.27 Prozent auf 178.00 CHF), Schindler (+ 8.15 Prozent auf 291.80 CHF), Schindler (+ 7.59 Prozent auf 283.50 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4.84 Prozent auf 20.38 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Schlatter Industries (-9.05 Prozent auf 19.10 CHF), Forbo International (-6.54 Prozent auf 857.00 CHF), Xlife Sciences (-6.20 Prozent auf 8.78 CHF), GAM (-5.88 Prozent auf 0.06 CHF) und Curatis (-5.16 Prozent auf 16.55 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2’112’905 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 341.114 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8.20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch