Börse Zürich in Rot: SMI verliert zum Start des Montagshandels

Am Montag geht es im SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0.46 Prozent auf 14’325.57 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.658 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.442 Prozent auf 14’327.73 Punkte an der Kurstafel, nach 14’391.31 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14’324.34 Punkte, das Tageshoch hingegen 14’349.74 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der SMI auf 13’786.72 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der SMI bei 14’343.70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bewegte sich der SMI bei 12’644.49 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 8.14 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 0.28 Prozent auf 86.52 CHF), Givaudan (+ 0.20 Prozent auf 3’923.00 CHF), Swiss Re (+ 0.17 Prozent auf 150.25 CHF), Amrize (+ 0.03 Prozent auf 31.31 CHF) und Novartis (+ 0.00 Prozent auf 124.70 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil UBS (-1.24 Prozent auf 39.14 CHF), Galderma (-0.97 Prozent auf 174.35 CHF), Richemont (-0.91 Prozent auf 174.50 CHF), Partners Group (-0.72 Prozent auf 603.00 CHF) und Alcon (-0.62 Prozent auf 54.40 CHF).

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 137’728 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 326.266 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.74 erwartet. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.43 Prozent.

Redaktion finanzen.ch