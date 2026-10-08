Börse Zürich in Rot: SMI verliert zum Start

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 1.04 Prozent tiefer bei 13’664.95 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.578 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.644 Prozent leichter bei 13’719.56 Punkten, nach 13’808.42 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13’664.89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 13’720.56 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 0.182 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der SMI bei 14’057.61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14’174.35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12’648.11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3.15 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Swiss Re (+ 0.17 Prozent auf 144.00 CHF), Zurich Insurance (-0.28 Prozent auf 571.40 CHF), Nestlé (-0.56 Prozent auf 75.14 CHF), Swiss Life (-0.65 Prozent auf 887.00 CHF) und Logitech (-0.71 Prozent auf 84.44 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Richemont (-1.83 Prozent auf 169.45 CHF), Sika (-1.67 Prozent auf 170.85 CHF), Roche (-1.67 Prozent auf 354.00 CHF), Alcon (-1.59 Prozent auf 51.86 CHF) und Lonza (-1.39 Prozent auf 569.20 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 132’186 Aktien gehandelt. Mit 298.357 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.46 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch