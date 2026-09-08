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Kursverlauf 08.09.2026 12:26:22

Börse Zürich in Rot: SMI schwächelt

Börse Zürich in Rot: SMI schwächelt

So bewegt sich der SMI am Dienstagmittag.

Am Dienstag gibt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 1.29 Prozent auf 14’095.24 Punkte nach. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1.655 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 1.36 Prozent tiefer bei 14’085.53 Punkten, nach 14’279.38 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14’342.71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’036.88 Punkten lag.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14’544.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der SMI einen Wert von 13’320.99 Punkten auf. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 08.09.2025, mit 12’312.65 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.40 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Nestlé (+ 2.73 Prozent auf 80.91 CHF), Swisscom (+ 2.05 Prozent auf 647.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.19 Prozent auf 79.94 CHF), Logitech (+ 1.04 Prozent auf 81.52 CHF) und Givaudan (+ 0.62 Prozent auf 3’251.00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Novartis (-9.33 Prozent auf 113.76 CHF), Swiss Re (-1.23 Prozent auf 136.00 CHF), Swiss Life (-1.14 Prozent auf 922.20 CHF), Zurich Insurance (-1.07 Prozent auf 590.60 CHF) und Richemont (-0.54 Prozent auf 184.40 CHF).

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3’778’008 Aktien gehandelt. Mit 301.780 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.76 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.83 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’641.51 8.92 S6OBEU
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