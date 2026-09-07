Börse Zürich in Rot: SMI beginnt Montagshandel im Minus

Um 09:11 Uhr verliert der SMI im SIX-Handel 1.26 Prozent auf 14’215.12 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1.655 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1.13 Prozent auf 14’233.46 Punkte an der Kurstafel, nach 14’395.94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14’214.25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14’238.13 Punkten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der SMI einen Stand von 14’544.91 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der SMI einen Wert von 13’388.23 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 12’370.57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7.31 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12’053.51 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.69 Prozent auf 78.30 CHF), Geberit (+ 0.07 Prozent auf 563.80 CHF), Logitech (+ 0.00 Prozent auf 82.32 CHF), Swisscom (-0.08 Prozent auf 633.00 CHF) und Amrize (-0.20 Prozent auf 35.40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Novartis (-3.44 Prozent auf 125.12 CHF), Alcon (-1.71 Prozent auf 56.32 CHF), Roche (-1.43 Prozent auf 351.90 CHF), Lonza (-1.30 Prozent auf 559.80 CHF) und Swiss Re (-1.30 Prozent auf 141.00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SMI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 372’780 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 301.812 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.69 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch