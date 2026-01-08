Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SLI im Blick 08.01.2026 09:28:35

Börse Zürich in Rot: SLI präsentiert sich zum Start leichter

Der SLI im Performance-Check.

Schindler
307.02 CHF 0.36%
Am Donnerstag geht es im SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0.11 Prozent auf 2’160.17 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.086 Prozent auf 2’160.67 Punkte an der Kurstafel, nach 2’162.53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2’161.25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2’158.36 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1.15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, wies der SLI einen Stand von 2’102.24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, wurde der SLI mit 2’052.74 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, stand der SLI noch bei 1’961.07 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit UBS (+ 0.80 Prozent auf 37.66 CHF), Temenos (+ 0.72 Prozent auf 84.30 CHF), Roche (+ 0.56 Prozent auf 340.10 CHF), Schindler (+ 0.39 Prozent auf 307.20 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.38 Prozent auf 587.80 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Adecco SA (-6.14 Prozent auf 22.64 CHF), Logitech (-3.88 Prozent auf 77.26 CHF), Julius Bär (-1.99 Prozent auf 64.06 CHF), Partners Group (-1.11 Prozent auf 1’021.50 CHF) und Straumann (-0.82 Prozent auf 98.82 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 239’692 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 282.084 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die ams-OSRAM-Aktie mit 9.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5.50 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

