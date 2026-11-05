Börse Zürich in Rot: SLI notiert zum Handelsende im Minus

Am Donnerstag ging es im SLI via SIX letztendlich um 0.21 Prozent auf 2’412.08 Punkte nach unten. Zuvor ging der SLI 0.338 Prozent fester bei 2’425.30 Punkten in den Handel, nach 2’417.13 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 2’406.77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2’433.53 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 2.13 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der SLI einen Stand von 2’216.11 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der SLI einen Stand von 2’332.60 Punkten auf. Der SLI lag vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 2’022.65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12.14 Prozent zu. Bei 2’433.53 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Swisscom (+ 3.31 Prozent auf 734.50 CHF), Swiss Re (+ 1.99 Prozent auf 159.20 CHF), Sandoz (+ 1.80 Prozent auf 83.62 CHF), Lonza (+ 1.63 Prozent auf 672.40 CHF) und Nestlé (+ 1.55 Prozent auf 87.23 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Julius Bär (-4.64 Prozent auf 68.24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.20 Prozent auf 67.50 CHF), VAT (-3.45 Prozent auf 521.20 CHF), UBS (-3.37 Prozent auf 39.89 CHF) und Logitech (-3.28 Prozent auf 80.30 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 7’070’429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 339.281 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 6.98 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch