SLI 3025288 / CH0030252883
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06.11.2026 17:58:14
Börse Zürich in Rot: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein
Der SLI gab sich am Freitagabend schwächer.
Der SLI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 1.36 Prozent leichter bei 2’379.22 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 1.77 Prozent auf 2’369.29 Punkte an der Kurstafel, nach 2’412.08 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2’353.49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2’379.63 Punkten.
SLI-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0.735 Prozent nach oben. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Stand von 2’226.28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2’328.93 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 2’010.74 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.61 Prozent. Bei 2’433.53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten markiert.
SLI-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 0.19 Prozent auf 83.78 CHF), Amrize (-0.32 Prozent auf 34.73 CHF), Roche (-0.36 Prozent auf 390.30 CHF), Julius Bär (-0.50 Prozent auf 67.90 CHF) und Partners Group (-0.68 Prozent auf 670.80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Swiss Re (-4.55 Prozent auf 151.95 CHF), Kühne + Nagel International (-3.96 Prozent auf 235.50 CHF), Alcon (-2.36 Prozent auf 61.30 CHF), Lindt (-2.32 Prozent auf 8’635.00 CHF) und Zurich Insurance (-2.11 Prozent auf 630.20 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 7’249’633 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 344.359 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.
KGV und Dividende der SLI-Mitglieder
Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.74 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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