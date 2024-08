Börse Zürich in Rot: Das macht der SPI am Mittag

Der SPI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 2.50 Prozent auf 15’414.16 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.169 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1.95 Prozent auf 15’501.37 Punkte an der Kurstafel, nach 15’810.03 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 15’501.37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15’295.05 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat, am 05.07.2024, lag der SPI noch bei 16’013.59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, mit 15’093.52 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wurde der SPI auf 14’657.70 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5.80 Prozent aufwärts. Bei 16’484.31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’455.60 Punkten.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Romande Energie (+ 3.82 Prozent auf 54.40 CHF), Bell (+ 2.85 Prozent auf 253.00 CHF), Orascom Development (+ 2.82 Prozent auf 4.01 CHF), Peach Property Group (+ 1.88 Prozent auf 7.04 CHF) und Orior (+ 1.64 Prozent auf 55.70 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Molecular Partners (-12.21 Prozent auf 5.25 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-10.15 Prozent auf 11.68 CHF), Private Equity (-9.49 Prozent auf 66.80 CHF), Xlife Sciences (-8.77 Prozent auf 33.30 CHF) und Meyer Burger Technology (-8.60 Prozent auf 4.70 CHF).

Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4’815’314 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 262.021 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index weist die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch