SLI 3025288 / CH0030252883
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13.11.2026 15:58:17
Börse Zürich in Rot: Das macht der SLI am Freitagnachmittag
Heute ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.
Um 15:41 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.32 Prozent schwächer bei 2’421.85 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.138 Prozent tiefer bei 2’426.26 Punkten in den Handel, nach 2’429.61 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2’416.63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’429.55 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 1.86 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, den Wert von 2’243.49 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Wert von 2’327.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’074.79 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12.59 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’438.16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sonova (+ 1.37 Prozent auf 281.80 CHF), Alcon (+ 0.96 Prozent auf 60.86 CHF), Swisscom (+ 0.84 Prozent auf 723.50 CHF), Swiss Life (+ 0.83 Prozent auf 993.00 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0.79 Prozent auf 230.40 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Richemont (-3.95 Prozent auf 169.20 CHF), Sandoz (-2.37 Prozent auf 84.84 CHF), Sika (-1.24 Prozent auf 191.50 CHF), Galderma (-1.16 Prozent auf 192.15 CHF) und Roche (-1.03 Prozent auf 402.30 CHF).
SLI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’712’594 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 346.059 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.81 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.99 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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