Börse Zürich in Grün: SPI verbucht nachmittags Gewinne

Der SPI klettert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.03 Prozent auf 16’527.54 Punkte. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.193 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.303 Prozent höher bei 16’572.91 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16’522.90 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 16’648.89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16’501.52 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0.953 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2025, lag der SPI noch bei 15’203.01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Stand von 16’709.95 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 08.05.2024, den Stand von 15’477.38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 6.50 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 17’386.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’361.69 Punkten erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Montana Aerospace (+ 11.44 Prozent auf 19.10 CHF), Adecco SA (+ 11.20 Prozent auf 23.04 CHF), Curatis (+ 8.54 Prozent auf 10.55 CHF), Sensirion (+ 4.93 Prozent auf 66.00 CHF) und u-blox (+ 4.51 Prozent auf 88.00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-8.63 Prozent auf 6.35 CHF), Evolva (-7.36 Prozent auf 1.07 CHF), Idorsia (-6.70 Prozent auf 1.31 CHF), DocMorris (-6.55 Prozent auf 20.56 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-5.50 Prozent auf 0.21 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2’908’846 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 246.546 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die Relief Therapeutics-Aktie hat mit 3.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 9.42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BB Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch