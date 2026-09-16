Börse Zürich in Grün: SPI verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge

Um 15:39 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0.50 Prozent höher bei 19’553.44 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.410 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.154 Prozent auf 19’485.11 Punkte an der Kurstafel, nach 19’455.24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19’575.93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19’485.11 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0.130 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, mit 20’310.57 Punkten bewertet. Der SPI wies vor drei Monaten, am 16.06.2026, einen Wert von 19’408.53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, stand der SPI noch bei 16’709.44 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.19 Prozent aufwärts. Bei 20’636.94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16’847.58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Cicor Technologies (+ 5.23 Prozent auf 128.80 CHF), Comet (+ 3.94 Prozent auf 322.20 CHF), ams-OSRAM (+ 3.76 Prozent auf 16.54 CHF), VAT (+ 3.58 Prozent auf 589.60 CHF) und SFS (+ 3.05 Prozent auf 135.20 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil ASMALLWORLD (-9.68 Prozent auf 0.56 CHF), Addex Therapeutics (-9.09 Prozent auf 0.02 CHF), Curatis (-5.26 Prozent auf 18.00 CHF), Molecular Partners (-5.04 Prozent auf 3.20 CHF) und Jungfraubahn (-4.95 Prozent auf 240.00 CHF).

Welche SPI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2’331’423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 310.165 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.77 Prozent.

Redaktion finanzen.ch