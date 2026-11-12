Börse Zürich in Grün: SPI nachmittags im Plus

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.43 Prozent höher bei 21’284.85 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.665 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.775 Prozent auf 21’358.95 Punkte an der Kurstafel, nach 21’194.70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21’370.09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21’253.82 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 2.29 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, den Stand von 19’652.30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, betrug der SPI-Kurs 20’370.95 Punkte. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Wert von 17’627.02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 16.68 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 21’370.09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Adecco SA (+ 14.21 Prozent auf 26.04 CHF), SHL Telemedicine (+ 4.95 Prozent auf 1.06 CHF), Ypsomed (+ 4.59 Prozent auf 433.00 CHF), Schlatter Industries (+ 4.00 Prozent auf 20.80 CHF) und Vetropack A (+ 3.36 Prozent auf 19.70 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Highlight Event and Entertainment (-10.38 Prozent auf 4.66 CHF), ASMALLWORLD (-6.20 Prozent auf 1.21 CHF), MindMaze Therapeutics (-5.82 Prozent auf 0.14 CHF), Curatis (-4.76 Prozent auf 17.00 CHF) und Tecan (N) (-3.76 Prozent auf 250.60 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI sticht die Adecco SA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’464’830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 354.106 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch