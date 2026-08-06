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SPI im Fokus 06.08.2026 12:26:13

Börse Zürich in Grün: SPI legt am Mittag zu

Börse Zürich in Grün: SPI legt am Mittag zu

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Donnerstagmittag.

Bajaj Mobility
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Der SPI verbucht im SIX-Handel um 12:06 Uhr Gewinne in Höhe von 0.34 Prozent auf 20’544.64 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.517 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.385 Prozent auf 20’554.49 Punkte an der Kurstafel, nach 20’475.73 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20’523.58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20’606.98 Einheiten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1.62 Prozent. Der SPI lag vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 20’166.93 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 18’826.51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, stand der SPI bei 16’407.75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12.62 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20’606.98 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit MindMaze Therapeutics (+ 10.17 Prozent auf 0.26 CHF), GAM (+ 7.25 Prozent auf 0.07 CHF), SHL Telemedicine (+ 5.77 Prozent auf 1.10 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 5.75 Prozent auf 23.90 CHF) und Edisun Power Europe (+ 5.47 Prozent auf 69.40 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Villars SA (-4.96 Prozent auf 575.00 CHF), ams-OSRAM (-4.64 Prozent auf 17.68 CHF), Adecco SA (-3.59 Prozent auf 22.58 CHF), lastminutecom (-3.17 Prozent auf 12.20 CHF) und Addex Therapeutics (-2.97 Prozent auf 0.04 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die MindMaze Therapeutics-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 893’839 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 309.653 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SPI-Werte

2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Short 16’050.35 8.99 S7WB3U
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Long 13’970.23 19.10 S7BGFU
Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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