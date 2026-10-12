Schlatter Industries Aktie 227731 / CH0002277314
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12.10.2026 15:58:17
Börse Zürich in Grün: SPI am Montagnachmittag im Aufwind
Der SPI befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.
Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.38 Prozent stärker bei 19’616.51 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.446 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.305 Prozent auf 19’602.34 Punkte an der Kurstafel, nach 19’542.69 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 19’639.48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’579.56 Punkten erreichte.
SPI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 19’454.12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SPI auf 20’023.15 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17’212.17 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Punkten.
SPI-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im SPI sind aktuell EvoNext (+ 11.87 Prozent auf 2.45 CHF), ASMALLWORLD (+ 6.25 Prozent auf 0.85 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4.90 Prozent auf 0.15 CHF), Idorsia (+ 4.38 Prozent auf 4.38 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 3.95 Prozent auf 7.89 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Curatis (-7.61 Prozent auf 18.20 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6.69 Prozent auf 5.30 CHF), Schlatter Industries (-6.36 Prozent auf 20.60 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-6.27 Prozent auf 49.30 CHF) und Adecco SA (-6.12 Prozent auf 22.38 CHF).
SPI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1’121’750 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 313.425 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick
Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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