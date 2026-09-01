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Kursverlauf 01.09.2026 15:58:15

Börse Zürich in Grün: So performt der SPI nachmittags

Börse Zürich in Grün: So performt der SPI nachmittags

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Dienstag.

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Um 15:39 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0.25 Prozent höher bei 20’161.33 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.495 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.410 Prozent auf 20’193.59 Punkte an der Kurstafel, nach 20’111.20 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19’982.35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20’193.59 Punkten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, betrug der SPI-Kurs 20’161.16 Punkte. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 01.06.2026, den Stand von 18’837.00 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 16’889.15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10.52 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20’636.94 Punkten. 16’847.58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Curatis (+ 8.42 Prozent auf 20.60 CHF), Gurit (+ 8.01 Prozent auf 52.60 CHF), Novartis (+ 6.60 Prozent auf 131.40 CHF), Xlife Sciences (+ 5.38 Prozent auf 13.70 CHF) und Liechtensteinische Landesbank (+ 3.75 Prozent auf 116.20 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-11.76 Prozent auf 5.25 CHF), GAM (-8.85 Prozent auf 0.07 CHF), Partners Group (-7.34 Prozent auf 679.00 CHF), BVZ (-5.33 Prozent auf 1’420.00 CHF) und Sensirion (-5.06 Prozent auf 76.90 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’920’976 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 309.981 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

SPI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.77 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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