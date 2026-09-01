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SIX-Handel im Blick 01.09.2026 15:58:15

Börse Zürich in Grün: So bewegt sich der SMI aktuell

Börse Zürich in Grün: So bewegt sich der SMI aktuell

So bewegt sich der SMI am Dienstagnachmittag.

Der SMI legt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0.38 Prozent auf 14’341.43 Punkte zu. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1.661 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.419 Prozent stärker bei 14’346.23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14’286.43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Dienstag bei 14’371.93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14’201.50 Punkten erreichte.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 14’346.14 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wurde der SMI mit 13’305.40 Punkten gehandelt. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 01.09.2025, den Wert von 12’176.52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8.26 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Novartis (+ 6.60 Prozent auf 131.40 CHF), Swiss Re (+ 1.17 Prozent auf 142.20 CHF), Zurich Insurance (+ 0.64 Prozent auf 596.40 CHF), Holcim (+ 0.28 Prozent auf 71.24 CHF) und Alcon (+ 0.24 Prozent auf 58.70 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Partners Group (-7.34 Prozent auf 679.00 CHF), Richemont (-1.90 Prozent auf 188.50 CHF), Kühne + Nagel International (-1.44 Prozent auf 212.70 CHF), Sika (-1.41 Prozent auf 189.35 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1.39 Prozent auf 77.90 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’920’976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 303.798 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.24 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’448.72 13.94 SHB7NU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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