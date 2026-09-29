SMI 998089 / CH0009980894
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29.09.2026 15:58:15
Börse Zürich in Grün: SMI verbucht nachmittags Zuschläge
Der SMI zeigt sich am Dienstagnachmittag wenig bewegt.
Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 15:40 Uhr 0.19 Prozent auf 13’969.56 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.573 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.120 Prozent auf 13’959.58 Punkte an der Kurstafel, nach 13’942.91 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14’053.26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13’950.51 Einheiten.
So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der SMI auf 14’399.77 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14’223.90 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, lag der SMI-Kurs bei 12’006.71 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.45 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. 12’053.51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
SMI-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Richemont (+ 2.79 Prozent auf 177.05 CHF), Galderma (+ 2.72 Prozent auf 166.40 CHF), Sandoz (+ 2.09 Prozent auf 73.42 CHF), Alcon (+ 1.72 Prozent auf 54.54 CHF) und Holcim (+ 1.66 Prozent auf 68.78 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Nestlé (-1.03 Prozent auf 76.21 CHF), Swiss Re (-0.98 Prozent auf 141.50 CHF), Roche (-0.96 Prozent auf 352.00 CHF), Swiss Life (-0.41 Prozent auf 912.40 CHF) und Zurich Insurance (-0.17 Prozent auf 577.00 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1’846’386 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 302.832 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.48 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Der heimische Aktienmarkt zeigt am Dienstag Gewinne. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls ein leichtes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.