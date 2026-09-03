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SMI-Entwicklung 03.09.2026 12:26:20

Börse Zürich in Grün: SMI verbucht am Donnerstagmittag Gewinne

Börse Zürich in Grün: SMI verbucht am Donnerstagmittag Gewinne

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittag.

Am Donnerstag tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0.10 Prozent fester bei 14’377.71 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.645 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.042 Prozent auf 14’356.93 Punkte an der Kurstafel, nach 14’362.97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14’321.44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14’391.04 Punkten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der SMI bereits um 0.014 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14’371.77 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, notierte der SMI bei 13’218.32 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Wert von 12’200.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8.53 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. 12’053.51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 2.10 Prozent auf 80.78 CHF), Partners Group (+ 1.96 Prozent auf 686.00 CHF), Givaudan (+ 1.68 Prozent auf 3’259.00 CHF), Roche (+ 1.40 Prozent auf 354.10 CHF) und Holcim (+ 1.16 Prozent auf 71.80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Richemont (-2.64 Prozent auf 184.55 CHF), Alcon (-1.08 Prozent auf 58.72 CHF), UBS (-0.72 Prozent auf 44.32 CHF), Nestlé (-0.52 Prozent auf 78.22 CHF) und Lonza (-0.10 Prozent auf 582.80 CHF).

Welche Aktien im SMI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’441’194 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 294.312 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’262.08 13.88 S4BTCU
Short 15’850.68 8.81 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’355.43 03.09.2026 15:50:37
Long 13’794.54 19.95 S1BOXU
Long 13’451.31 13.55 SNB4VU
Long 12’908.41 8.98 SRDBIU
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