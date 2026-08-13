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SMI im Blick 13.08.2026 17:58:41

Börse Zürich in Grün: SMI schlussendlich in Grün

Börse Zürich in Grün: SMI schlussendlich in Grün

Zum Handelsschluss hielten sich die Anleger in Zürich zurück.

Richemont
195.44 CHF 0.84%
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Der SMI schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.18 Prozent) bei 14’475.13 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1.686 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.075 Prozent auf 14’460.27 Punkte an der Kurstafel, nach 14’449.47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 14’526.07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’459.25 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0.681 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14’266.18 Punkten gehandelt. Der SMI stand vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 13’212.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der SMI 11’978.85 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9.27 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 3.09 Prozent auf 209.90 CHF), Logitech (+ 2.63 Prozent auf 84.30 CHF), Nestlé (+ 2.54 Prozent auf 81.07 CHF), Lonza (+ 1.17 Prozent auf 572.80 CHF) und Richemont (+ 0.98 Prozent auf 195.60 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Amrize (-1.31 Prozent auf 37.65 CHF), Sika (-1.01 Prozent auf 191.15 CHF), Partners Group (-0.93 Prozent auf 724.00 CHF), Roche (-0.88 Prozent auf 362.30 CHF) und Geberit (-0.66 Prozent auf 542.80 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2’871’205 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 313.070 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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16.07.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
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Short 15’398.95 13.76 SYBB4U
Short 15’951.80 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
Long 13’596.71 13.96 S0BF1U
Long 13’016.48 8.97 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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