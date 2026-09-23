Börse Zürich in Grün: SMI mittags freundlich

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0.05 Prozent fester bei 13’961.04 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.587 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.336 Prozent auf 14’000.25 Punkte an der Kurstafel, nach 13’953.39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Mittwoch bei 13’947.11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14’031.29 Punkten erreichte.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 0.645 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der SMI auf 14’456.98 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der SMI mit 13’910.70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, lag der SMI-Kurs bei 12’102.61 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5.39 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Nestlé (+ 0.71 Prozent auf 77.64 CHF), Richemont (+ 0.56 Prozent auf 170.70 CHF), Logitech (+ 0.56 Prozent auf 86.44 CHF), UBS (+ 0.50 Prozent auf 40.53 CHF) und Swiss Re (+ 0.25 Prozent auf 138.90 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Sika (-0.93 Prozent auf 187.15 CHF), Swiss Life (-0.87 Prozent auf 908.00 CHF), Sandoz (-0.82 Prozent auf 70.18 CHF), Galderma (-0.49 Prozent auf 163.00 CHF) und Geberit (-0.47 Prozent auf 545.80 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2’387’169 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 309.129 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10.16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 7.34 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch