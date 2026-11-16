SMI 998089 / CH0009980894
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16.11.2026 15:58:29
Börse Zürich in Grün: SMI klettert am Nachmittag
Der SMI verzeichnet am Nachmittag Kursgewinne.
Am Montag bewegt sich der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0.91 Prozent höher bei 15’243.27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.733 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.402 Prozent auf 15’166.87 Punkte an der Kurstafel, nach 15’106.12 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 15’272.42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15’147.01 Punkten lag.
So bewegt sich der SMI auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der SMI noch bei 14’391.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, mit 14’390.67 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, stand der SMI bei 12’634.30 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15.07 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15’272.42 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Zähler.
Aufsteiger und Absteiger im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 3.57 Prozent auf 175.50 CHF), Alcon (+ 1.86 Prozent auf 62.50 CHF), Novartis (+ 1.63 Prozent auf 136.24 CHF), Roche (+ 1.28 Prozent auf 409.90 CHF) und Holcim (+ 1.23 Prozent auf 75.48 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Amrize (-1.51 Prozent auf 33.96 CHF), Geberit (-1.11 Prozent auf 589.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.74 Prozent auf 69.44 CHF), Sika (-0.73 Prozent auf 190.55 CHF) und Givaudan (+ 0.07 Prozent auf 4’093.00 CHF).
Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1’036’436 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 348.395 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der SMI-Aktien
Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.03 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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