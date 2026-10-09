SMI 998089 / CH0009980894
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09.10.2026 15:58:16
Börse Zürich in Grün: SMI am Nachmittag mit Gewinnen
Der SMI befindet sich am fünften Tag der Woche im Aufwind.
Um 15:41 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 1.13 Prozent auf 13’791.32 Punkte an. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1.581 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1.09 Prozent auf 13’785.96 Punkte an der Kurstafel, nach 13’637.00 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13’807.04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’723.97 Zählern.
SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0.741 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Stand von 13’804.70 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 14’215.30 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 12’609.15 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4.11 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SMI
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit UBS (+ 2.34 Prozent auf 39.74 CHF), Lonza (+ 2.02 Prozent auf 574.80 CHF), Sika (+ 1.96 Prozent auf 174.20 CHF), Roche (+ 1.87 Prozent auf 359.30 CHF) und Alcon (+ 1.76 Prozent auf 53.12 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Logitech (-0.93 Prozent auf 83.34 CHF), Nestlé (-0.12 Prozent auf 75.91 CHF), Partners Group (+ 0.17 Prozent auf 590.40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.30 Prozent auf 79.04 CHF) und Swiss Life (+ 0.43 Prozent auf 885.20 CHF) unter Druck.
Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1’560’473 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 306.991 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick
Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.78 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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