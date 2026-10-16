Börse Zürich in Grün: SMI am Freitagmittag im Plus

Um 12:09 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.06 Prozent höher bei 14’358.30 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1.625 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.060 Prozent auf 14’358.18 Punkte an der Kurstafel, nach 14’349.51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 14’320.25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14’383.45 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 3.69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13’868.66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der SMI einen Wert von 14’267.19 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Stand von 12’702.08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.39 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 1.83 Prozent auf 611.20 CHF), Holcim (+ 1.19 Prozent auf 64.78 CHF), Richemont (+ 1.17 Prozent auf 177.10 CHF), Amrize (+ 1.13 Prozent auf 31.19 CHF) und Galderma (+ 1.10 Prozent auf 174.05 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Novartis (-1.24 Prozent auf 124.34 CHF), Roche (-0.74 Prozent auf 376.90 CHF), Givaudan (-0.64 Prozent auf 3’910.00 CHF), Lonza (-0.50 Prozent auf 600.80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.00 Prozent auf 76.20 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 1’530’835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 317.750 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.51 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch